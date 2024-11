Corinthians leva virada do Racing e se despede da Copa Sulamericana 2024

Um dia após a classificação do Cruzeiro para a grande final da Copa Sulamericana 2024, acabou o sonho do inédito título para o Corinthians. Diante do Racing, no estádio El Cilindro, na noite dessa quinta-feira (31), o Timão saiu em vantagem logo no início com Yuri Alberto e teve ótima chance para ampliar com Rodrigo Garro.

Porém, o camisa 10 desperdiçou e recolocou os donos da casa na partida. Num intervalo de quatro minutos, aos 34 e aos 38, os argentinos viraram a semifinal com dois gols de Quintero e garantiram a participação em uma final internacional depois de 32 anos, contra o Cruzeiro.