Copa Rio: Maricá vence Olaria por 1x0 no primeiro jogo da final

O Maricá Futebol Clube deu um importante passo para a conquista do título da Copa Rio. Nesta quarta-feira (30), o 'Tsunami' bateu o Olaria, por 1x0, no primeiro jogo da decisão. O artilheiro Pablo Thomaz fez o único gol do duelo na Rua Bariri.

O segundo e decisivo jogo está marcado para a próxima quarta (06/11), às 14h45, no Estádio João Saldanha, em Maricá. Em caso de empate, o Maricá será campeão. Não há vantagem do gol qualificado e, com isso, em caso de derrota pelo placar mínimo, a disputa da taça vai ser nos pênaltis.

Maricá e Olaria, por serem os dois melhores times da Copa Rio, já garantiram a presença em um torneio nacional na temporada de 2025. Ainda não há a definição de quem disputará a Série D ou a Copa do Brasil.

Os dois clubes já decidiram a final da Série A2 do Campeonato Carioca, em agosto. O Maricá venceu nos pênaltis e garantiu acesso à Série A do ano que vem. Em 2024, o time do técnico Reinaldo também conquistou a Taça Santos Dumont, primeiro turno da A2. A última derrota do Maricá aconteceu em 4 de agosto, quando foi superado pelo Audax por 1x0. Essa é também a única derrota do 'Tsunami' em 2024.

Nas redes sociais do clube, o artilheiro Pablo Thomaz comentou sobre o resultado: "A gente fez um grande jogo hoje. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, a equipe do Olaria é uma equipe muito qualificada, com grandes atletas e um grande trabalho feito lá. Mas aqui também tem um trabalho muito bem feito, então, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, mas a gente sabe da importância de conseguir levar esse resultado, essa vantagem, pra nossa casa. Claro que não tem nada definido, é outro jogo, não tem nada certo, mas que a gente possa ajustar o que a gente teve de erro nesse jogo aqui pra que a gente possa chegar na nossa casa e fazer um grande resultado e se for da vontade de Deus a gente ser campeão."