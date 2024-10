Vasco é o clube da Série A que menos perdeu em seu estádio na temporada

São Januário tem sido fundamental na campanha do Vasco na temporada 2024 - Foto: Matheus Lima/Vasco

São Januário tem sido fundamental na campanha do Vasco na temporada 2024 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Após duas vitórias seguidas no Brasileirão, contra Cuiabá e Bahia, o Vasco saltou para a nona colocação na tabela e se consolidou de vez na briga por uma vaga na Libertadores 2025. O fator mando de campo, mais uma vez, fez a diferença para o clube carioca.

São Januário tem sido fundamental na boa campanha do clube na edição deste Campeonato Brasileiro. A equipe de Rafael Paiva é o clube da Série A que menos perdeu jogos quando atuou em seu estádio na temporada inteira. O Vasco perdeu apenas uma partida na Colina: 0x4 Criciúma, na quarta rodada do torneio.

Nesse quesito o Vasco lidera, empatado com o Palmeiras. O clube paulista perdeu também apenas uma vez no Brasileirão, para o Vitória, na 20ª rodada. Paiva, depois de vencer o Bahia na última segunda-feira (28), declarou: "Jogar em casa faz muita diferença. A gente teve um setembro muito difícil, nenhum jogo no Rio. Adversários difíceis, alguns da parte de cima. A gente sofreu bastante. Em casa faz toda diferença, a torcida empurra demais, ambiente é outro."

Em 2024, o Vasco tem outras duas derrotas como mandante, mas em jogos que não foram disputados em São Januário. Flamengo, no Maracanã e Palmeiras, no Mané Garrincha.

Depois das duas vitórias consecutivas em seus domínios, o cruzmaltino chegou aos 43 pontos no Brasileirão e está a oito de distância da zona de classificação para a Libertadores, mas a apenas três pontos do Bahia, atualmente em sétimo. Existe a possibilidade ainda do G-6 virar G-7, G-8 ou até mesmo G-9.

Veja quantas derrotas os clubes da Série A tem em seus estádios em 2024:

➔ 1 derrota - Vasco (São Januário) e Palmeiras (Allianz Parque)

➔ 2 derrotas - Internacional (Beira-Rio)

➔ 3 derrotas - Cruzeiro (Mineirão), Fortaleza (Castelão) e Grêmio (Arena do Grêmio)

➔ 4 derrotas - Atlético-MG (Arena MRV), Botafogo (Nilton Santos), Flamengo (Maracanã) e Juventude (Alfredo Jaconi)

➔ 5 derrotas - Bahia (Fonte Nova), Corinthians (Neo Química Arena), São Paulo (Morumbis)

➔ 6 derrotas - Fluminense (Maracanã)

➔ 7 derrotas - Atlético-GO (Antônio Accioly)

➔ 8 derrotas - Athletico (Ligga Arena)

➔ 9 derrotas - Cuiabá (Arena Pantanal)