Maricá FC e Olaria irão se enfrentar novamente, nesta quarta-feira(30), pela final da Copa Rio

No último final de semana, os finalistas da Copa Rio, famosa competição do estado, foram definidos. Mais uma vez, Olaria e Maricá irão se enfrentar para decidir quem ficará com o título, como aconteceu em agosto. Naquele mês, ambos os clubes fizeram também a final da Série A2 (Segunda Divisão) do Carioca, com a equipe do outro município levando a melhor.

O campeonato é importante a nível regional porque o campeão escolhe se quer entrar na Série D do Brasileiro ou disputar a próxima edição da Copa do Brasil. Ao todo, são cinco etapas – primeira, oitavas, quartas, semifinais e final, sempre em jogos de ida e volta. As duas partidas acontecerão nos dias 30 de outubro e 6 de novembro, às 14h45.

Leia mais:

Conmebol exige que Peñarol garanta acesso da torcida do Botafogo; Entenda

Felipe Melo, do Fluminense, negocia compra da SAF do Americano, de Campos (RJ)

Há dois meses, as mesmas equipes encontraram-se pela decisão da Série A2 do Campeonato Carioca. Após dois empates, por 1 a 1 e 0 a 0, o Maricá bateu o Olaria nos pênaltis, em casa, pelo placar de 3 a 1. O resultado garantiu o time na elite do futebol do estado pela primeira vez na história.