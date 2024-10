Aos 12 anos, atleta gonçalense que 'coleciona' medalhas busca patrocínio para continuar

Ela tem apenas 12 anos, mas ambições de gente grande. Moradora de São Gonçalo, Isabella Melo já conquista o público com sua energia e talento na ginástica. Com menos de cinco anos de treinamento, a atleta acumula cinco cinturões e sete medalhas. Mas um desafio ameaça a sua continuidade no esporte e preocupa tanto a jovem quanto sua família: a falta de patrocinadores. “Mesmo com alguns desafios, eu vou continuar fazendo o meu melhor,” afirma Isabella.

Para conseguir recursos e arcar com os custos de campeonatos, viagens e hospedagens, a ginasta iniciou uma campanha solidária nas redes sociais. Atualmente, sua família é responsável por todas as despesas, o que torna a jornada ainda mais desafiadora. Além disso, Isabella enfrenta o desafio de conciliar os estudos com a rotina intensa de treinos. “Estudo pela manhã e treino à tarde. Nos dias de prova, fico muito cansada e, às vezes, não consigo treinar,” explicou a jovem atleta.

Rede de apoio e inspiração

Com tantas responsabilidades aos 12 anos, Isabella reconhece a importância de uma rede de apoio. Segundo ela, o incentivo vem de diversas fontes: “Meus professores e meus pais são as minhas maiores inspirações, além de mim mesma. Prometi que daria o meu máximo,” disse a ginasta.

Entre as conquistas, Isabella destaca uma medalha em especial: “A minha medalha de primeiro lugar é a mais significativa para mim, pois veio de muito esforço e foi a minha primeira medalha,” compartilhou.

Próximos desafios e sonhos

Isabella tem pela frente quatro competições: duas de kickboxing e duas de ginástica rítmica. A atleta enfatiza que o carinho do público é fundamental para seguir em busca dos seus sonhos. “O amor dos fãs e as doações são essenciais,” ressaltou.

Ela ainda compartilhou um grande sonho: “Acredito que meu maior sonho atualmente na minha carreira é o Mundial,” revelou, acrescentando que participar dos Jogos Olímpicos também seria uma grande realização. “Vou continuar treinando muito para chegar ao Mundial e trazer mais medalhas para a minha cidade,” finalizou, emocionada.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca