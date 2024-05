Gonçalense de 12 anos se preparar para disputar Campeonato Brasileiro de Kickboxing

Com três anos de práica no esporte, atleta já acumula 7 medalhas e 5 cinturões - Foto: Layla Mussi

São Gonçalo já tem representante para a disputa do 33º Campeonato Brasileiro de Kickboxing; a jovem Isabella Melo, de apenas 12 anos, está entre os principais nomes na disputa pelo título nacional na modalidade "musical forms". Com cinco cinturões e sete medalhes em só três anos de prática, a adolescente está nos preparativos finais para participar pela primeira vez do torneio, que começa na próxima quinta (30), em Vila Velha, Espírito Santo.

Campeã estadual em diferentes modalidades, Isabella ainda não tem patrocinadores oficiais e, para conseguir ajuda no custeio da viagem, ela e a família iniciaram uma campanha de arrecadação, através do Pix Solidário na chave 160.466.127-56. A ideia é conseguir o apoio da comunidade local e ajudar Isabella a chegar mais perto de seu sonho: "Vou para o Brasileiro agora e no futuro quero ir para as Olimpíadas, para o Mundial, honrar o meu município".

Isabella começou a treinar há cerca de três anos, após alguns anos de experiência como modelo e bailarina na infância. "Eu fazia balé e ginástica rítmica. Só que o balé é uma coisa lenta, delicada, e já não combinava mais comigo. Aí eu fui procurar uma luta e, quando conheci o kickboxing, eu me apaixonei", explica a menina.

Campeão estadual participa do Brasileiro da modalidade, no Espírito Santo, a partir da próxima quinta (30) | Foto: Layla Mussi

De início, ela não esperava ganhar destaque nas competições tão cedo. "Eu só queria fazer um esporte. No início, eu ia para praticar só porque gostava, não imaginava que iria para uma competição logo, tão rapidamente", destaca Isabella. Mesmo assim, assim que conseguiu sua primeira oportunidade competitiva, ela se dedicou para sair com o primeiro lugar.



"Eu fui para ganhar, mas era minha primeira luta. Se perdesse também não tinha problema, eu tava aprendendo ainda né. Mas não queria perder. Coloquei a menina para fora do tatame umas três vezes e ganhei a luta", conta, orgulhosa, Isabella.

Desde então, os títulos só se acumularam. Além das disputas nas modalidades mais comuns, de confronto com contato, Isabella também descobriu um talento particular para uma disciplina ainda menos popular do esporte: a "musical forms". Na categoria, a lutadora entra sozinha no tatame para apresentar seus golpes e habilidade em uma espécie de performance marcial, realizada sempre ao sonho de uma música escolhida pela atleta.

"Quando conheci o kickboxing, eu me apaixonei", destaca jovem | Foto: Layla Mussi

"Como eu faço ginástica, eu tenho uma boa elasticidade, então para mim é melhor [a musical forms]. O musical forms é como se eu estivesse lutando com uma pessoa imaginária. É uma dança em forma de luta", explica Isabella.



É nessa categoria que ela vai competir no Campeonato Brasileiro, na semana que vem. Para sua primeira disputa nacional pelo sub-17, a gonçalense tem se dedicado a uma rigorosa rotina de treinos e ensaios, que conciliar com os estudos e com as aulas de ginástica. "Estou me preparando bastante para chegar lá e fazer certinho. Tenho passado a coreografia para não esquecer nada e acertando os últimos detalhes; se a mão está muito aberta, se o braço está muito esticado, aqueles detalhes mínimos que fazem a diferença", conta.

Para conseguir dar conta desse treinamento, ela conta com o apoio dos pais. Carlos Augusto "Guto", de 58 anos, e Rosângela, de 53, se desdobram para levar a menina em todos os treinos e garantir uma boa base para que ela construa sua carreira. Conhecido por presidir o tradicional bloco de Carnaval "Caprichosas", no Barro Vermelho, Guto conta que tem investido em material e em contatos para conseguir alavancar a trajetória da filha.

Atleta conta com o apoio da família para alavancar carreira no esporte | Foto: Layla Mussi

"É uma coisa cara. Ela faz ginástica rítmica, compete no kickboxing e no musical forms. Tudo isso gera um custo, que não é pequeno. É transporte, é estadia, e alimentação, tudo com acompanhante e tal; fora que as coisas vem de surpresa às vezes. O ideal seria ter um patrocínio, mas ainda não temos. Talvez indo disputar agora o Brasileiro, com a idade avançando, já comece a aparecer o interesse em alguma empresa, que não precisa ajudar com tanto, mas com alguma quantia", detalha o pai.



Enquanto isso, a família conta com a solidariedade, através da campanha de apoio online, e com a torcida da comunidade local "Vou seguir na carreira, ganhar tudo, representara a minha cidade!", destaca, esperançosa, a jovem lutadora.