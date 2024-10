Jornal espanhol ironiza segundo lugar de Vini Jr. na Bola de Ouro

Após Vini Jr. conquistar o segundo lugar na premiação “Bola de Ouro”, o jogador brasileiro se tornou alvo de indiretas e provocações da imprensa internacional. O jornal Superdeporte, por exemplo, utilizou a frase “VINI, Vidi, Vici”, que em latim significa “Vim, vi, venci”. Na grafia original, o termo correto seria “Veni”, mas o veículo de comunicação optou por substituir a palavra pelo nome do atleta brasileiro.

O jornal também ressaltou que o atacante retorna ao estádio Mestalla “sem ser o eleito”. Nos treze confrontos entre o Real Madrid e o Valencia, o time onde Vini Jr. se destaca levou a melhor em oito oportunidades. No total, o brasileiro já marcou oito gols contra o Valencia e busca mais uma vitória sobre o atual lanterna do campeonato espanhol, La Liga.

Casos de racismo

Vini Jr. foi alvo de ataques racistas na Espanha em um jogo contra o Valencia, em 21 de maio de 2023, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida precisou ser interrompida no segundo tempo, depois que alguns torcedores começaram a insultar o jogador, chamando-o de “macaco”.

Em consequência desses ataques, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão. Além disso, eles foram proibidos de frequentar qualquer estádio de futebol por dois anos e multados.

Já em março, quando voltou ao estádio, o atacante voltou a ser hostilizado, sendo recebido com vaias e provocações com cartazes. Como resposta, Vini Jr. marcou dois gols, levando o Real Madrid ao empate de 2 a 2.

Campeonato La Liga

Atualmente, o Real Madrid está em segundo lugar na La Liga, com 24 pontos, seis a menos que o líder, Barcelona. Já o Valencia ocupa a lanterna do campeonato, com apenas 7 pontos, e enfrenta uma sequência difícil de seis jogos sem vitória.

Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 17h, pela 12ª rodada do campeonato. O jogo ocorrerá no Mestalla, o mesmo estádio onde o brasileiro foi atacado no ano passado. Vale lembrar que, ao longo de treze partidas contra o Valencia, Vini Jr. já marcou oito gols.