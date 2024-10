Após a premiação da Bola de Ouro, Vini Jr. se manifesta nas redes sociais: 'Eles não estão preparados'

Após a controversa premiação da Bola de Ouro da revista France Football, o brasileiro Vini Jr. se manifestou em suas redes sociais. Usando o X, o craque postou uma mensagem que pode ser facilmente compreendida para seus seguidores.

Segundo colocado na disputa, atrás do espanhol Rodri, Vini declarou: "Eu farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados."

O camisa 7 do Real Madrid foi elogiado nos comentários da publicação, que recebeu milhares de curtidas em minutos. Os fãs brasileiros associaram a mensagem do atacante às críticas sofridas nos últimos anos por conta de sua luta contra o racismo no futebol europeu e mundial.

O volante espanhol Rodri foi o vencedor do prêmio entregue nesta segunda-feira (28). Nas últimas semanas, o brasileiro era o grande favorito para conquistar a Bola de Ouro. Os outros possíveis candidatos eram os companheiros de equipe de Vini no Real Madrid: Bellingham e Carvajal (terminaram em 3º e 4º lugar, respectivamente). O Real Madrid e toda sua comitiva não esteve presente no evento em Paris como forma de protesto. Na parte da manhã, o clube soube que o camisa 7 não seria o vencedor e decidiu ficar na capital espanhola.

No momento da premiação, o liberiano George Weah anunciou a vitória do volante Rodri. A plateia, momentos antes da confirmação, gritava "Vini, Vini". Ao vencer, o espanhol enalteceu seus compatriotas dentro de campo: "Queria lembrar os meus companheiros com quem ganhamos a Eurocopa, do Carvajal que certamente mereceria estar aqui, e de um que eu acho que vai ganhar, que é você, Lamine. Tantos jogadores que não ganharam: "Xavi, Iniesta, Iker..."

Rodri foi um dos destaques da campanha vitoriosa da Espanha na Eurocopa 2024. O jogador foi considerado o melhor jogador da competição. Em 2023/2024 (período de avaliação da Bola de Ouro), ele fez nove gols e 13 assistências em 50 jogos pela equipe inglesa, com quem tem contrato até junho de 2027. No mesmo período pela seleção espanhola, o meia teve 3 gols e 13 assistências em 13 partidas.