Vasco vence Bahia por 3 a 2 e volta a sonhar com vaga na Libertadores de 2025

Poderia ser sem sustos. Mas o que parecia uma vitória tranquila, em jogo contra o Bahia, em São Januário, na noite dessa segunda-feira (28), quase se transformou em drama para a torcida que foi prestigiar o clube carioca. Em grande noite de Payet, a equipe fez três gols nos prmeiros trinta minutos , mas bobeou, levou outros dois, e quase cedeu o empate no fim.

A dramática vitória também serviu para os cariocas quebrarem um tabu de sete confrontos sem vitória sobre os baianos em duelos da Série A. O resultado deixou a equipe de Rafael Paiva com 43 pontos e na 9ª posição do torneio, ainda na esperança de uma vaga no G6.

O clube treinado por Rogério Ceni, por outro lado, desperdiçou a chance de se aproximar do São Paulo (51 pontos), que abre a zona dos classificados à Libertadores, e estacionou nos 46 pontos.

O Vasco tem clássico contra o Botafogo, enquanto o Bahia recebe o próprio São Paulo em Salvador no próximo dia 5.

