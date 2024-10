Real Madrid cancela viagem após informação que 'Bola de Ouro' não irá para Vinicius Júnior

A delegação do Real Madrid cancelou a viagem que faria para Paris, para prestigiar a cerimonia da entrega do prêmio da Bola de Ouro, que consagra o melhor jogador do mundo, que ocorre nesta segunda feira (28). Os jogadores e delegações ficaram em Madri, após informações que Vinicius Júnior não será o ganhador do prêmio, a informação é do jornal espanhol "Marca".

A ausência do atleta é um indicativo que ele não será o vencedor da premiação, realizada pela revista France Football. Com isso, o espanhol Rodri do Manchester City e campeão da Euro pela Espanha, vira o favorito.

Outros jogadores do clube espanhol, como Mbappé e Bellingham, também são indicados a outros prêmios adjacentes da cerimonia. Assim como o técnico Carlo Ancelotti, nenhum deles estará no evento. A votação para o prêmio é feita por jornalistas de cem países com melhores colocações no ranking da FIFA.

Diversas pessoas que acompanham futebol e jornalistas tanto do Brasil como da Espanha, especulam que a não escolha por Vinicius Júnior, que vem fazendo grandes temporadas no Real Madrid, seja pelo fato do atleta nos últimos anos ser uma voz muita forte em relação ao racismo, fato esse que pode, de alguma forma, incomodar pessoas que tenham um papel importante nessas premiações.

O clube espanhol chegou a soltar um comunicado informando: "Se os critérios do prêmio não proclamam Vinicius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que o Ballon d'Or-UEFA não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado”.

A cerimônia da 'Bola de Ouro' ocorre nessa segunda feira ás 16 horas da tarde.