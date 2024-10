Torcida do Botafogo será proibida de entrar no estádio em jogo contra o Peñarol, segundo ministro do Uruguai

Gramado do Campeón del Siglo, estádio do Peñarol - Foto: Fred Gomes

Gramado do Campeón del Siglo, estádio do Peñarol - Foto: Fred Gomes

Nicolas Martinelli, ministro do interior do Uruguai, fez um pedido formal à Associação Uruguaia de Futebol (AUF), para que o jogo de volta da Libertadores, entre Peñarol e Botafogo, que acontece nesta quarta feira ás 21:30 da noite, seja realizado com torcida única. A alegação seria de não ter como garantir á segurança á torcida botafoguense, após as confusões que aconteceram no Rio de Janeiro. Até o momento á Conmebol ainda não se pronunciou.

Nicolas publicou nas redes sociais, um ofício em nome do Ministério do Interior enviado à AUF, fazendo o pedido, o Peñarol e a segurança do Uruguai argumentam que não há segurança suficiente para torcedores do Botafogo. O pedido foi ecoado pela Associação Uruguaia de Futebol, que concorda com a decisão.

Leia também:

Dia do Funcionário Público: São Gonçalo e Maricá decretam ponto facultativo nesta segunda-feira (28)



Grave acidente deixa motociclista morto no Pacheco, em São Gonçalo



"Diante dos incidentes violentos ocorridos no Rio de Janeiro ocorridos na partida de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir a entrada dos torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo na partida de volta em Montevidéu. Essa medida responde às razões de segurança e busca evitar novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes", escreveu Nicolas.

"O Ministério reafirma seu compromisso com a segurança nos espetáculos públicos e assegura que tomará todas as medidas necessárias para que o evento aconteça sem incidentes", concluiu o ministro.

A justificativa do clube uruguaio é a preocupação com á segurança dos botafoguenses, devido possíveis novos confrontos no local. Diversos torcedores do Botafogo já estão em Montevidéu para a decisão de quarta feira.