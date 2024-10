Fluminense perde para o Vitória, em Salvador, e vê voltar a ameaça do Z-4

O Fluminense visitou o Vitória na tarde deste sábado (26) e foi derrotado por 2x1. Na partida disputada no Barradão, o Tricolor carioca foi superado pelos baianos e segue em perigo no Brasileirão. O resultado mantém a equipe do técnico Mano Menezes olhando com atenção para a zona do rebaixamento. Neris e Alerrandro marcaram para os donos da casa. Lucas Arcanjo, contra, fez o gol do Flu.

O começo da partida mostrou os donos da casa superiores. Com marcação alta e boas investidas pelas pontas, o Vitória foi mais perigoso durante boa parte. Mas o Flu não se intimidou. A equipe carioca acertou a trave com Lima e teve boa chance com Arias. Mas, no final da etapa inicial, aos 45 minutos, o zagueiro Neris marcou de cabeça e abriu o marcador para a equipe baiana.

Leia também:

➤ Ataque a tiros em bar deixa um morto e feridos em Rio Bonito; vídeo

➤ Prefeitura de Itaboraí homenageia médicos da rede municipal

O segundo tempo começou com o Fluminense ocupando o campo de ataque e buscando igualar o marcador. Depois de colocar a equipe baiana em seu campo, o Tricolor achou o empate. Aos 15, Martinelli chutou forte e acertou o travessão. A bola bateu nas costas do goleiro Lucas Arcanjo e entrou. Tudo igual. Com o gol, as duas equipes se lançaram mais ao ataque, com o Vitória aumentando o volume e colocando o Flu defendendo e saindo menos. Aos 43, a insistência baiana deu certo. Pênalti cometido por Lima, após erro de saída de bola de Manoel. Alerrandro deslocou Fábio e fez 2x1 para o Leão. Ameaça do rebaixamento segue assombrando a equipe das Laranjeiras.



O Fluminense agora encara o Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na próxima sexta-feira (01/11), às 21h, no Maracanã. O Vitória visita o Athletico-PR, no sábado (02), às 18h30.