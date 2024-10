Torcedor do Botafogo diz que foi agredido ao questionar guarda municipal sobre violência

Um dos torcedores do Botafogo que foram agredidos por um guarda municipal após o jogo da última quarta (23) pela Libertadores, contra o Peñarol, no Nilton Santos, relatou que apanhou por tentar apenas conversar com o agente, na saída do estádio.

Ele conta que viu o guarda agredir pessoas e tentou dialogar. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão do lado de fora do estádio e um guarda agredindo, sem ser ameaçado, ao menos dois torcedores.

André Moisés, um dos agredidos, procurou a Ouvidoria da Guarda Municipal e fez um boletim de ocorrência na 24ª DP (Piedade) contra o agente. O registro foi feito na sexta (25).

Leia também:

➤ Ataque a tiros em bar deixa um morto e feridos em Rio Bonito; vídeo

➤ Prefeitura de Itaboraí homenageia médicos da rede municipal

Em entrevista, André contou como o fato aconteceu: "Eu estava saindo, vi que ele estava batendo, eu só falei:' Que isso, brother, tá batendo nas pessoas à toa'. Ele se afastou e me deu três cassetadas. Alterado, ele saiu, bateu nas pessoas, e eu fiquei parado olhando aquilo tudo."



Ele apareceu em um dos vídeos gravados por câmeras de segurança. Ele usa um chapéu preto e em todo instante está com as mãos para trás. Ele foi agredido em dois momentos. Primeiro, com o cassetete nas costas e em seguida, com um soco no rosto.

André, que é lutador e faixa-preta de boxe tailandês, em nenhum momento revida ou se altera, de acordo com as imagens e seus relatos: "Ele falou: 'sai daqui'. Eu coloquei a mão pra trás, para ele não falar que eu estava oferecendo perigo pra ele, e ele me deu um soco na cara. Lá na bilheteria, ele veio atrás de mim e me deu nas costas (com o cassetete), onde machucou meu ombro e eu precisei ir para o hospital."

Antes de receber o soco, André observava o exato momento em que outro torcedor era brutalmente agredido com o cassetete do mesmo guarda. Um dos torcedores, o motorista de aplicativo George Soares Jonard, aparece de camisa cinza nas imagens e conversa com um dos guardas, com os braços para o alto e abertos. Não há, nas imagens, nenhum esboço de agressão por parte dele e também não é possível saber o que os dois falam.

O guarda chega a dar um leve empurrão no homem, para afastá-lo, mas George segue andando e falando. Nesse momento, o um outro guarda entra no meio dos dois e agride o botafoguense com o cassetete no rosto. O homem desaba no asfalto, desacordado.

Um familiar de George relatou: "Os guardas estavam tacando pimenta em todos que estavam saindo da Leste, meu dindo ficou revoltado e foi pedir pra pararem. Foi lá e deu um cassetete no meu dindo, e ele desmaiou."

Outras imagens mostram ele com a bochecha muito inchada e sangrando, desorientado. George, de 46 anos, foi levado para o interior de um condomínio, onde cuspiu muito sangue. Após ser socorrido por torcedores, ele foi levado para o Hospital Salgado Filho, onde estava internado até a noite de sexta-feira (25). O estado de saúde dele era estável.