Goleiro do Grêmio é indiciado pela Polícia Civil após clássico contra o Internacional

O goleiro Caíque do Grêmio, foi indiciado pela Polícia Civil por ter arremessado uma bolinha de esparadrapo em uma criança no clássico contra o Internacional, realizado no último sábado. O ato foi registrado após o apito final da partida que terminou com á vitória do Inter por 1 a 0.

O jogador reserva do tricolor foi indicado pelo crime que atenta contra a paz no esporte. O mesmo está previsto no artigo 201, da Lei 14597/2023 (Lei Geral do Esporte), que cita promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos. A pena prevista é de reclusão de um a dois anos e multa em caso de condenação.

Após o jogo, enquanto os atletas estavam se direcionando ao vestiário, o torcedor do Internacional , Jeison de Souza, alega que que Caíque atingiu seu filho com uma bolinha de esparadrapo enquanto saía do gramado. O colorado citou o jogador gremista em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.

De acordo com o delegado Vinicius Nahan, responsável pelo caso, o laudo pericial deu negativo e nenhuma lesão corporal foi constatada. Imagens analisadas pela polícia também comprovaram que o arremesso foi feito sem intenção.

Foi realizada uma mediação entre as partes para tentar encerrar o caso no âmbito criminal, mas não foi adiante pelo desinteresse do pai da vítima. Agora, o inquérito será remetido ao Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não denúncia contra o goleiro.

Caíque publicou um vídeo em seu Instagram, onde admitiu ter jogado o objeto em direção à arquibancada, pediu desculpa e disse que entrou em contato com a família da vítima.