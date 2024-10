Morre aos 56 anos o ex-jogador Zé Carlos, que jogou a Copa do Mundo de 1998

Morreu na manhã desta sexta-feira (25), em Osasco, São Paulo, o ex-lateral Zé Carlos, de 56 anos, que jogou pelo São Paulo e disputou a Copa do Mundo de 1998 pela Seleção Brasileira.

Zé Carlos é natural de Presidente Bernardes, a quase 600km de distância da capital paulista. Nos últimos dias, o ex-jogador estava em Osasco, São Paulo, na casa de uma sobrinha.

A família achou estranho que ele demorou para acordar nesta sexta-feira (25) e acionou o Corpo de Bombeiros, diante da suspeita de parada cardiorrespiratória. Zé Carlos foi atendido no Pronto Socorro do bairro Santo Antônio, onde foi constatada sua morte.

Zé Carlos deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16.

Leia mais

Vasco vence Cuiabá em busca de afirmação no Brasileirão 2024

Libertadores: Conmebol confirma final no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires



Carreira

Zé Carlos teve uma ascensão tardia, porém meteórica no futebol brasileiro. Depois de defender clubes como São José, Nacional, São Caetano e Marília, o lateral-direito se destacou na Matonense, em 1997, quando ajudou o clube do interior paulista a conseguir o acesso à Série A1 do Paulistão.

Em meados de 1997, Zé Carlos acertou com o São Paulo e chegou como um ilustre desconhecido, mas, já em 1998, começou como titular, participando da campanha do título paulista. O desempenho lhe rendeu uma surpreendente convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1998, na França. Zé Carlos foi à Copa como reserva de Cafu e precisou substituir o lateral, suspenso, na semifinal contra a Holanda.

Após essa participação, porém, Zé não teve mais a oportunidade de defender a Seleção e continuou no São Paulo até 2000, quando passou a rodar o Brasil novamente, por clubes como Grêmio, Ponte Preta e Joinville. O ex-jogador encerrou sua carreira no Noroeste, em 2005.