Vasco vence Cuiabá em busca de afirmação no Brasileirão 2024

Em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama recebeu o Cuiabá na noite desta quinta-feira (24), no Caldeirão de São Januário. Hugo Moura marcou na etapa complementar e o Gigante da Colina venceu por 1 a 0.

Com o resultado, o Vasco chega a 40 pontos e segue na 10ª colocação do certame. O próximo confronto do Cruzmaltino será o Bahia, também em São Januário, mas em confronto válido pela 31ª rodada. A bola rola na segunda-feira (28), às 21h.

O JOGO:

VASCO DA GAMA 1×0 Cuiabá – Campeonato Brasileiro, 19ª rodada – São Januário – 24/10/24 às 19h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

AVAR: Marcus Vinícius Gomes (MG)

AVAR 2: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Jean David), João Vitor, Léo, Leandrinho (Dominguez); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Payet), Coutinho (Jair); Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez (Lucas Piton) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon (Max); Fernando Sobral, Filipe Augusto (Jonathan Cafu), Lucas Fernandes; Clayson (Eliel), Gustavo Sauer (Derik Lacerda) e Pitta. Técnico: Fernando Branco.