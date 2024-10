Libertadores: Conmebol confirma final no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires

Após os primeiros jogos das semifinais da Libertadores, surgiu a dúvida se o estádio do River Plate receberia de fato a decisão do torneio continental. Após boas vantagens conquistadas por Atlético-MG e Botafogo, a partida foi mantida para o Monumental de Nuñez. Ariel Ramírez, coordenador de Mídia da Conmebol, descartou a mudança de local.

Segundo o dirigente, não importa quem esteja na decisão e o palco está mantido: "É fake news. Não há hipótese de a final mudar de estádio, não importa quais equipes cheguem lá."

A decisão da Libertadores 2024 está marcada para o dia 30 de novembro, às 17h, em Buenos Aires. O palco é o estádio do River Plate, o Monumental de Nuñez. O local foi recém reformado e o dono da casa ainda espera estar na finalíssima.

Para isso, a equipe argentina precisará derrotar o Atlético-MG por três gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Na Arena MRV, o Galo venceu por 3x0.

O outro lado da chave teve a goleada impiedosa do Botafogo para cima do Peñarol. O Glorioso pode perder por até quatro gols de diferença, já que fez 5x0 no Estádio Nilton Santos.