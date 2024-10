Morre Maguila, aos 66 anos, lenda do boxe brasileiro

Morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, lenda brasileira do boxe mundial. Mais reconhecido peso-pesado da história do pugilismo do Brasil, o ex-lutador faleceu em São Paulo. Segundo a família, ele estava internado há quase um mês após descobrir um nódulo nos pulmões. Ele enfrentava uma doença degenerativa no cérebro há mais de uma década.

A notícia foi confirmada pela esposa do ex-atleta, Irani Pinheiro, à emissora TV Record. Segundo ela, a família preferiu não divulgar a internação à imprensa para focar nos cuidados a Maguila. Há quase duas décadas, o ex-pugilista enfrentava um quadro de encefalopatia traumática crônica, doença conhecida como demência pugilística, causada por repetidos golpes na cabeça.

Natural de Aracaju, capital de Sergipe, Adilson nasceu em 1958 e coemçou a se interessar pelo esporte assistindo lutas de Éder Jofre e Muhammad Ali. De origem humilde, ele se mudou para São Paulo na adolescência para trabalhar como ajudante de pedreiro. Foi por lá que começou a lutar no tempo livre.

Apelidado em homenagem ao personagem de desnho animado "Maguila, o Gorila", ele lutou profissionalmente entre o início dos anos 1980 e 2000, Nas 85 lutas oficiais de participou, teve 77 vitórias, um empate e apenas sete derrotas. 61 das vitórias foi por nocaute. Campeão brasileiro e sul-americano do peso-pesado em diversas ocasiões, ele também foi o primeiro brasileiro campeão mundial da categoria, após derrotar o inglês Johnny Nelson em 1995.