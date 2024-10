Cineasta Vladimir Carvalho morre aos 89 anos em Brasília

Vladimir Carvalho, um dos mais importantes nomes do cinema brasileiro, morreu na manhã desta quarta-feira (24), aos 89 anos, devido a um infarto. O cineasta estava internado, enfrentando problemas renais que o levaram a ser submetido a hemodiálise.

Nascido em Itabaiana, na Paraíba, em 1935, Vladimir Carvalho se destacou como um dos grandes nomes do cinema nacional, tendo produzido mais de 10 documentários sobre temas relevantes da política e da história brasileira. Entre suas principais obras estão "O País de São Saruê" (1971), "Conterrâneos Velhos de Guerra" (1991) e "Barra 68" (2000).

No dia 5 de outubro, o cineasta sofreu um infarto que exigiu sua internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Helena, em Brasília. Inicialmente, ele precisou ser entubado, mas foi extubado posteriormente e estava consciente, passando por hemodiálise com a expectativa de deixar a UTI em breve. No entanto, seu sistema renal falhou.

Antes do infarto, Vladimir havia gravado uma websérie com a jornalista Márcia Zarur. Após o encontro, Márcia ofereceu-se para levar Vladimir para casa, mas ele optou por permanecer na casa que abriga o Cine Memória, na W3 Sul, para cuidar das plantas. Ele gostava de caminhar e pretendia voltar para casa a pé, mas se sentiu mal e pediu ajuda à companheira, Maria do Socorro. Logo em seguida, precisou ser internado.

A morte de Vladimir Carvalho gerou homenagens de figuras proeminentes, incluindo o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Em nota, o político destacou: "O professor Vladimir de Carvalho dedicou sua arte a denunciar injustiças e a dar voz aos desassistidos em uma época de censura e perseguição política. Ele contribuiu para mudar a linguagem cinematográfica brasileira, formou uma geração de cineastas aguerridos e elevou o nome de Brasília no cenário cultural internacional. Que Deus receba seu espírito e conforte seus familiares e amigos."

O ex-governador Rodrigo Rollemberg também lamentou o falecimento de Vladimir, afirmando: "Que tristeza! Um paraibano brasiliense dos mais ilustres, lúcidos e comprometidos com a memória e a história de nosso povo e do nosso país. O cinema brasileiro perde um de seus mais talentosos representantes."