Membros do Conselho Fiscal da SAF do Vasco deixam cargos

Em reta final de temporada, o Vasco começa algumas reformulações. A primeira delas é no Conselho Fiscal da SAF do clube. Antigos conselheiros, escolhidos ainda na gestão da 777 Partners, entregaram seus cargos no começo desse mês de outubro. O Vasco ainda vai anunciar novos integrantes.

Os cargos exerciam funções remuneradas na SAF e não necessariamente precisariam ter relação com o clube. Carlos Antonio Rodrigues Jorge e Wander Faria de Souza Azevedo, ambos indicados pela 777, e Marco Norci Schroeder, sugerido pela gestão anterior do clube, deixaram o órgão na primeira quinzena de outubro.

O papel dos conselheiros é descrito da seguinte forma no estatuto da SAF: "O Conselho Fiscal opinará sobre as contas anuais da Diretoria, orçamento de capital, as demonstrações financeiras da SAF Vasco e as operações patrimoniais nelas refletidas, além das atribuições estabelecidas no acordo de acionistas da SAF Vasco".

Leia também:

➨ Dois menores são apreendidos com drogas em São Gonçalo

➨ Lateral do Flamengo aparece em confusão de torcedores do Peñarol no Rio

No começo de 2024, o órgão se demonstrou preocupado com o balanço financeiro da SAF, referente ao ano anterior. Os conselheiros apontaram a necessidade de aportes financeiros para manter uma continuidade da Vasco SAF.

Eles também chamaram a atenção para a situação atual da dívida: "O saldo final de dívida da SAF em 2023 segue significativo, o serviço da dívida ainda é alto e, portanto, é necessário um plano estruturado de pagamentos/renegociações para garantir o equilíbrio financeiro do Vasco SAF."