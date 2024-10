Vice-presidente de futebol do Flamengo diz que Varela não se envolveu em confusão

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, decidiu se manifestar sobre o fato do lateral direito do clube, Varela, ter sido flagrado próximo a confusão generalizada envolvendo torcedores do Peñarol. O caso aconteceu na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta (23).

O dirigente frisou que o jogador do Rubro-Negro não se envolveu no tumulto, mas reprovou a presença dele no local: "Isso não faz parte do futebol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir no almoço (de confraternização no CT) e saiu para encontrar dois amigos. Isso foi o que o Varela passou para mim."

Braz completou, afirmando que o atleta não participou de nada: "Ele estava extremamente preocupado com esses dois amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Quando ele estava parado, com bastante, chegou a Polícia Militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro e em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro. Não estava em confraternização (com torcedores do Peñarol) e nem de tumulto."

Leia também:

➨ Dois menores são apreendidos com drogas em São Gonçalo

➨ Lateral do Flamengo aparece em confusão de torcedores do Peñarol no Rio

"O policial militar determinou que ele saísse do carro, e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em cinco minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez um almoço com jogadores, comissão técnica e funcionários do futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final da Copa do Brasil e do Brasileiro", completou Marcos Braz.