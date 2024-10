Com baixas no time titular, Fluminense se prepara para confronto direto diante do Vitória

Além possivelmente não contar com o retorno de Thiago Silva, o Fluminense tem mais uma baixa importante para o próximo jogo, diante do Vitória, pelo Brasileirão. Facundo Bernal levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Athletico-PR, quando já estava no banco de reservas, e está fora do jogo.

Mano Menezes, técnico do Flu, terá que quebrar a cabeça. Caso opte por manter o esquema de jogo, ele tem a disposição Victor Hugo. Mano também pode escolher Lima para a vaga de volante, o que liberaria uma vaga para um homem de ataque entrar no time titular.

Thiago Silva, como dito anteriormente, é dúvida. Ele cumpre um cronograma específico na transição que passa, entre outros fatores, pela avaliação da dor sentida pelo zagueiro. O capitão do Tricolor mescla atividades na academia e no campo para tentar retornar o quanto antes.

Os exames realizados não mostram problemas sérios na lesão de Thiago Silva. Mas, antes do Fla-Flu, ele alegou dores e ficou de fora. A dobra do pé esquerdo tem incomodado o camisa 3. A data do retorno ainda é incerta, mas há expectativa que o calcanhar esquerdo de Thiago demande novas avaliações e cautela depois que o zagueiro voltar aos gramados em 2024.

A vitória sobre o Athletico-PR fez o Fluminense chegar ao 11º lugar no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento, em 30 jogos. Sábado (26), o Fluminense tem mais um confronto direto para se afastar de vez da ameaça do rebaixamento contra o Vitória, no Barradão, às 16h30 (de Brasília).