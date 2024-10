Torcida do Penãrol provoca confusão no Rio; uruguaio é preso

Um grupo de torcedores do Penãrol, que enfrenta o Botafogo na noite desta quarta (23), provocaram uma confusão na orla da praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, nesta tarde. Pedaços de madeira, pedras, cadeiras e mesas dos quiosques no local foram arremessados durante o confronto, que também teve um torcedor uruguaio preso por furto.

A tumulto começou por volta de 12h, segundo testemunhas. Relatos iniciais indicam que a confusão se iniciou depois que os uruguaios avistaram um grupo de torcedores do Flamengo na região. Apesar disso, em relatos de testemunhas e nas imagens que circulam nas redes sociais, não há a presença de torcedores de outras equipes. Dois ônibus que trouxeram torcedores da equipe uruguaia ao Rio estavam estacionados na orla no momento da confusão.

Ainda de acordo com os relatos, dezenas de torcedores foram vistos saqueando barracas, cadeiras de praia e um carrinho usado em um quiosque para atacar policiais no calçadão. Banhistas também relataram a presença de torcedores brigando na areia da praia. A Av. Lúcio Costa chegou a ser fechada por alguns momentos e bombas de efeito moral foram usadas na tentativa de conter o grupo.



O Batalhão da Polícia de Choque e o Corpo de Bombeiros atuam no local e ainda não há informações acerca de feridos ou outros detidos. Até às 13h30, a confusão continuava.





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Mais cedo, um outro uruguaio que veio ao rio para o jogo do Peñarol foi preso, acusado de furtar um aparelho celular que estava no caixa de um quiosque no Recreio. Ele foi levado para a 42ª DP (Recreio) e encaminhado à 16ª DP (Barra).

O confronto entre Botafogo e Peñarol, pela semifinal da Conmebol Libertadores, acontece às 21h20 no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro.