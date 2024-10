Vini Jr. destrói, marca três gols e comanda virada do Real Madrid na Champios League

Em noite inspiradíssima do brasileiro Vinicius Junior, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund, de virada, por 5x2, no Santiago Bernabéu. O camisa 7, favorito a conquistar a Bola de Ouro de 2024 na próxima segunda-feira (28), marcou três vezes e foi peça chave na vitória do maior e atual campeão da competição.

Vini Jr. teve mais uma atuação espetacular com a camisa do clube merengue no torneio continental. Esse foi o terceiro hat-trick do brasileiro pelo Real Madrid. O último havia sido contra o Barcelona, em janeiro deste ano, pela Supercopa da Espanha. Vini também marcou três vezes em uma partida diante do Levante, no Campeonato Espanhol, em 2022.

O primeiro tempo, o Real Madrid teve dificuldades na criação das jogadas e precisou abusar de cruzamentos na área. A equipe alemã colocou a bola no chão e na base do toque de bola, encontrou o caminho do gol. Malen abriu o placar aos 30. Apenas quatro minutos depois, Gittens ampliou o placar. O Real Madrid acordou e logo na sequência, Rodrygo e Bellingham acertaram bolas na trave na mesma jogada.

Na etapa complementar, o técnico do Borussia, Nuri Sahin, cometeu possivelmente um dos maiores erros da sua carreira, até então curta, de treinador. Aos 36 anos e apenas em seu segundo clube profissional como treinador, ele decidiu tirar um atacante e colocar um zagueiro, chamando os donos da casa para cima. Os espanhóis não perdoaram. Aos 14, Rüdiger diminuiu e aos 16, Vini Jr. empatou o jogo. Logo após, o treinador da equipe aurinegra tirou outro atacante e colocou um volante no campo. O Real Madrid se soltou completamente. Lucas Vázquez virou aos 37, e Vini fechou com dois belos gols. Aos 41 ele disparou em velocidade e bateu de fora da área, no cantinho. Já aos 48 ele passou por três marcadores e bateu de canhota no alto, sem chances para o goleiro.

Na próxima segunda-feira (28), Vinicius Junior pode conquistar o prêmio da Bola de Ouro de 2024. O brasileiro, nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, pode recolocar o Brasil no topo do mundo no futebol masculino. O último jogador do país a vencer o prêmio foi Kaká, em 2007.