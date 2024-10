De la Cruz sofre nova lesão na coxa direita e preocupa o Flamengo

O meia uruguaio De la Cruz sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no último domingo (20). O Flamengo informou a lesão do jogador nesta terça (22), após a realização de exames que apontaram o problema.

Em nota, o Flamengo comentou o caso: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realizou exame nesta terça-feira (22), que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita."

O camisa 18 deixou o gramado com dores na posterior da coxa direita e foi substituído pelo argentino Carlos Alcaraz. De la Cruz preocupa o Flamengo para a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. O jogador pode ficar de fora das partidas de ida e de volta.

De la Cruz deixou o estádio do Corinthians mancando e chegou ao Rio de Janeiro ainda se queixando de dores. Essa é a segunda lesão do uruguaio em menos de dois meses. Ele sentiu um problema na mesma coxa na partida contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 28 de agosto. Na ocasião, ele ficou três semanas afastado.