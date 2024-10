Flamengo segura o Corinthians e está na final da Copa do Brasil

Em um duelo elétrico e digno das duas maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo empataram por 0x0 na Neo Química Arena. Melhor para o Rubro-Negro que avançou para a decisão da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Maracanã, vitória do Fla por 1x0.

A equipe carioca suportou a expulsão de Bruno Henrique, aos 27 minutos do primeiro tempo, e chegou na que será sua 10ª final da competição. Os comandados de Filipe Luis tentarão o 5º título do Rubro-Negro.

O primeiro tempo em Itaquera começou com o Corinthians pressionando, já que precisava marcar para empatar o placar agregado. Porém, a equipe paulista não conseguiu criar grandes oportunidades. Inclusive, o Flamengo saiu na frente. Mas a arbitragem, com auxílio do VAR, marcou impedimento de Alex Sandro. Na sequência, Bruno Henrique foi expulso e o Flamengo precisou se defender. Filipe Luis tirou Gabigol e colocou o zagueiro Fabrício Bruno. Mesmo com um a mais, o Timão não criou tanto.



A etapa final começou semelhante ao final do primeiro tempo. O Corinthians, com um a mais e precisando da vitória, foi para o ataque, mas esbarrou nos erros de finalização. Yuri Alberto teve boas chances, mas sem sucesso. Com o relógio jogando ao seu favor, o Flamengo conseguia se encaixar e arrumar bons contra-ataques. Os paulistas ainda tiveram boa chance em jogada individual de Giovane que parou nas mãos do goleiro Rossi. Gerson ainda fez boa jogada no final da partida e quase abriu o placar para o Flamengo. Mas, ficou nisso. Placar final em 0x0 e classificação para time carioca.

O Flamengo decide a Copa do Brasil 2024 contra o Atlético-MG, que ontem eliminou o Vasco após empate em 1x1. As partidas serão disputadas nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos. A CBF ainda sorteará os mandos de campo em breve. O Rubro-Negro tenta o penta da competição e o Galo quer o tricampeonato.