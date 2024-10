Após falta grave, Bruno Henrique pede desculpas para Matheuzinho do Corinthians

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, usou as redes sociais para pedir desculpas a Matheuzinho, do Corinthians, após uma entrada violenta no lateral-direito durante o jogo que terminou em empate sem gols e classificou o Flamengo para a final da Copa do Brasil. O jogador assumiu o erro e declarou que está torcendo pela recuperação do colega.

"A disputa sempre será leal. Errei, sim, mas não foi minha intenção e nunca será. Desculpa, meu irmão Matheuzinho. Sempre na torcida por você, você está ligado. Tamo junto", escreveu o atacante em um story no Instagram.

O incidente ocorreu durante uma disputa de bola entre Matheuzinho e Bruno Henrique, em que o atacante do Flamengo levantou o pé muito alto e atingiu a cabeça do lateral. O jogador do Corinthians precisou levar seis pontos na região, e Bruno Henrique foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo.

Após o jogo, Bruno Henrique voltou às redes sociais e afirmou que, apesar da classificação do Flamengo, estava triste pela falta cometida em Matheuzinho. Ele também reforçou que não é de sua índole ser um atleta maldoso e agradeceu a atitude de seus companheiros em campo.



"Hoje vivo uma mistura de sentimentos: muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei a intenção de machucar um companheiro de trabalho dessa forma, ainda mais um amigo-irmão, que há pouco tempo estava ao meu lado no mesmo clube, onde fomos muito felizes juntos e conquistamos muitas vitórias. Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso. Dentro de casa e para minha família, sou referência para meus filhos e sobrinhos, que sonham em ser jogadores um dia. Peço desculpas pelo lance e agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim e pelo nosso objetivo, que era a classificação", escreveu o jogador.

Na final, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG, time que eliminou o Vasco. Segundo o calendário da CBF, as partidas da final da Copa do Brasil estão previstas para ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro. Na próxima quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), será realizado o sorteio dos mandos de campo na sede da entidade.