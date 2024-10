Hotel da delegação do Flamengo é alvo de foguetório antes de jogo contra o Corinthians

No começo da madrugada deste domingo (20), um intenso foguetório nos arredores do hotel onde o Flamengo está hospedado em São Paulo foi registrado e compartilhado nas redes sociais. O clube carioca encara o Corinthians, nessa tarde, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O gerente de comunicação do Flamengo, Vinicius Castro, gravou um vídeo e publicou. Pela hora da divulgação, o foguetório começou antes das 2h da manhã. Por conta do barulho, vários hóspedes também acordaram.

O clássico das duas maiores torcidas do país acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em Itaquera. No primeiro jogo, no Maracanã, vitória do Rubro-Negro por 1x0. Com isso, o Fla joga por um empate para avançar até a decisão. O Corinthians precisa vencer por um gol para levar a disputa para os pênaltis e dois ou mais para chegar na final.

Leia também:

► Adolescente desaparecido em Niterói é encontrado no Complexo da Maré

► Tiroteio e perseguição na Tijuca termina com três presos e adolescente apreendido