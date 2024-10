Neymar confirma retorno aos gramados e se emociona: "dia de sofrimento"

Há mais de um ano distante dos gramados por conta de uma lesão no joelho, Neymar Jr. pode finalmente voltar a entrar em campo na próxima semana. O Al-Hilal confirmou que o atleta estará à disposição para participar da partida contra o Al-Ain na próxima segunda-feira (21). Nas redes sociais, o atleta brasileiro compartilhou um vídeo em que comenta a recuperação e o retorno ao campo.

O vídeo traz registros dos exercícios de recuperação feitos pelo atleta nos últimos dias e um depoimento do jogador sobre a experiência após a lesão. "Eu senti uma dor enorme e ali já sabia que tinha sido grave. Vivia um momento maravilhoso na minha vida. Nunca imaginei que ia passar o Pelé em gols pela seleção brasileira. Tudo caminhava para ser um grande ano, e acabei lesionando. A coisa que eu mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que fico longe é um dia de sofrimento", disse Neymar.

Leia também:

➢ David, do Vasco, passa por cirurgia mas deve retornar apenas em 2025

➢ Alcaraz, do Flamengo, leva suspensão de 4 jogos após confusão em partida

O atleta do Al-Hilal completou um ano fora dos gramados na última quinta (17). Em outubro de 2023, durante uma partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai pela Eliminatórias, Neymar sofreu uma uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Na próxima segunda (21), ele começará a partida no banco de reservas, mas estará à disposição do técnico Jorge Jesus. O confronto entre Al-Hilal e Al-Ain pela Champions League da Ásia acontece às 13h, no horário de Brasília.