Alcaraz, do Flamengo, leva suspensão de 4 jogos após confusão em partida

Briga aconteceu nos minutos finais do confronto entre as equipes, no início de setembro - Foto: Reprodução/TV Globo

A confusão entre jogadores nos minutos finais da última partida entre Flamengo e Corinthians rendeu suspensões para atletas de ambos os times. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, nesta sexta-feira (18), que irá punir Carlos Alcaraz, do Fla, e Yuri Alberto, do Timão, entre outros envolvidos na briga que marcou o jogo, que acontece no último dia 1º de setembro e terminou com a vitória da equipe paulista por 2 a 1.

Os dois atletas foram denunciados por agressão física e foram punidos com suspensão. O rubro-negro pegou a maior pena e está suspenso por quatro jogos por conta de um tapa no atleta Cacá, nos acréscimos da disputa. Já Alberto, que é acusado de desferir chutes e pontapés nos atletas envolvidos na confusão, recebeu dois jogos de suspensão.

Ambos já ficaram suspensos por uma partida e terão que cumprir a suspensão por outros três jogos. A pena, no entanto, vale para o Campeonato Brasileiro e, por isso, os dois devem estar disponíveis para o novo confronto entre Flamengo e Corinthians que acontece neste domingo (20), pela semifinal da Copa do Brasil.



Além dos dois, o zagueiro corinthiano Cacá e membros da comissão técnica também foram punidos coma decisão. Cacá respondeu à acusação mais branda que a do colega de equipe e cumprirá dois jogos de suspensão por conta dos empurrões em Alcaraz. O auxiliar técnico Emiliano Díaz, do Corinthians, foi expulso por um jogo. Por fim, o executivo de futebol do clube paulista, Fabinho Soldado, recebeu 15 jogos de suspensão por denúncia de desrespeito à arbitragem.