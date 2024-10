David, do Vasco, passa por cirurgia mas deve retornar apenas em 2025

O atacante David, do Vasco, passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (17). Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. O procedimento foi um sucesso e o jogador agora vai iniciar o processo de recuperação.

Ele deve voltar aos gramados somente no segundo semestre de 2025, já que o prazo de recuperação é de oito a dez meses. A lesão de David aconteceu no dia 29 de setembro, no empate contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O atacante vai encarar um processo semelhante com o que Paulinho e Jair vivenciaram no início de 2024 no Vasco. Os dois romperam o ligamento cruzado do joelho durante o Campeonato Carioca e ainda não voltaram a jogar. Eles têm participados dos últimos treinamentos e Jair é quem deve retornar primeiro aos gramados.

David, de 28 anos, fez 39 partidas em 2024. Ele contribuiu com sete gols e quatro assistências. Ele foi titular da equipe desde o início do ano.