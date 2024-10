Neymar se aproxima de retorno e CBF avalia convocação para Data FIFA de novembro

Na última semana, Neymar compartilhou a mensagem "#TaChegandooDia!". A hashtag do craque é verdadeira e se aproxima o momento do seu retorno aos gramados. Ele já treina com o grupo do Al-Hilal tem um mês e seu retorno é esperado para a próxima semana. O jogo é contra o Al Ain, pela Champions League da Ásia.

A comissão técnica de Jorge Jesus se cerca de cuidado para não se precipitar. A expectativa é que o camisa 10 seja relacionado para o jogo que acontece nos Emirados Árabes. Quem acompanha a situação de perto é a CBF. A entidade espera o craque e avalia uma possível convocação para a Data FIFA de novembro, quando o Brasil enfrenta Venezuela e Uruguai. A pré-lista precisa ser enviada aos clubes até o dia 27 e a definição dos 23 nomes divulgada dia 1º de novembro.



O tempo é importante para que Neymar possa retornar à Seleção. Vira fundamental que ele participe do jogo contra o Al Ain, único antes da definição da pré-lista, O camisa 10 retornou aos treinos com o elenco no último dia 29.

Até se apresentar, Neymar terá três jogos para entrar em campo pelo Al-Hilal. Além do confronto contra o Al Ain, ele ainda pode estar disponível para encarar o Esteghal, do Irã, também pela Champions e contra o Al Taee, no dia 29 de outubro, pela Copa do Rei Saudita. Como não está inscrito na Liga Saudita, Neymar está regularizado para joga apenas na Champions e na Copa até o fim de 2024.



A lesão de Neymar completa um ano nesta quinta-feira. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior no dia 17 de outubro de 2023 na derrota por 2x0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas eliminatórias.