Vasco faz treino aberto ao público em São Januário; Confira!

Na manhã desta sexta-feira (18), os torcedores puderam conferir de pertinho o treino do Vasco para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Por volta de 10 mil vascaínos foram acompanhar a preparação do time em São Januário.

Em pouco menos de uma hora, os atletas realizaram atividades de leve impacto - os titulares treinaram finalização, por exemplo. A torcida começou a entrar no estádio às 8h, levando animação ao time com frases positivas e canções emblemáticas do clube.

Duas peças-chave do time, Vegetti e Léo Jardim, foram festejados pelo público. Inclusive, o centroavante parou para tirar fotos com alguns torcedores, enquanto o restante do elenco dava uma meia volta olímpica para aplaudir e agradecer pelo apoio, durante a volta para o vestiário.

Nove meses após lesão no joelho direito, o atacante Paulinho também foi recebido com carinho pelos vascaínos.

No próximo sábado (19), o Vasco joga contra o Atlético-MG pelas semifinais da Copa do Brasil, às 18h30 em São Januário.