Opostos na tabela, Flamengo e Fluminense se enfrentam por objetivos distintos no Brasileirão

Flamengo e Fluminense se enfrentam nessa quinta-feira (17), às 20h, no Maracanã. Os clubes vivem situações diferentes no campeonato. O Rubro-Negro é o 4º colocado e vem de boa sequência após a chegada de Filipe Luís. O Tricolor, por sua vez, ocupa a 16ª posição, apenas uma acima da zona do rebaixamento. O desempenho da equipe de Mano Menezes nos últimos clássicos não é positivo.

O Flamengo obteve duas vitórias em seus dois últimos jogos. Ambos treinados pelo ex-lateral Filipe Luís. Ele faz seu primeiro clássico como treinador. O Fla está com nove pontos a menos que o líder Botafogo, com um jogo a menos. Internamente, a diretoria e os jogadores não jogam a toalha e ainda acreditam em brigar pelo título do Brasileirão.

O provável Flamengo deve ter: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno (Evertton Araújo), Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Léo Ortiz e Alcaraz; Michael (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique e Gabigol.

Hoje fora da zona do rebaixamento, o Fluminense vem de vitória na última rodada, sobre o Cruzeiro. Mas, nos últimos 20 clássicos disputados, o time do técnico Mano Menezes conseguiu só duas vitórias e além disso, foi derrotado nos últimos quatro que disputou. Além disso, o Tricolor conta com desfalques importantes para o jogão de logo mais.

Para o clássico, o Flu deve alinhar da seguinte maneira: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Marquinhos) e Kauã Elias.

A arbitragem do Fla x Flu fica por conta de Raphael Claus (FIFA). Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (MASTER). O VAR será comandado por Rafael Traci (MASTER).