Novo São Januário pode entrar em top-10 de arenas com maior capacidade de público no Brasil

O Vasco estuda fazer algumas mudanças no projeto de reforma de São Januário. O clube tenta alinhar as ideias do projeto inicial com algumas melhorias, na visão da diretoria. Uma das mudanças diz respeito a capacidade do estádio. O plano inicial era ter pouco mais de 47 mil pessoas no pós reforma. A diretoria agora trabalha com um aumento para 57 mil.

Caso a proposta de aumento da capacidade seja aprovado, São Januário entrará para o top-10 de arenas com maior capacidade de público no Brasil. Se levarmos em consideração apenas os estádios que pertencem a clubes, o Vasco poderá ter a segunda arena com maior capacidade, junto com o Arruda, do Santa Cruz. O líder neste quesito é o Morumbis, do São Paulo.

Para que isso aconteça, o Vasco precisa conseguir modificar o projeto. O clube avalia a viabilidade operacional e de custos que essa mudança representaria. O projeto final deve ser apresentado em breve.

O clube tem como objetivo começar as obras após o final do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Vasco ainda precisa avançar na venda do potencial construtivo. Existia um acordo avançado, mas não se concretizou e a busca por recursos para iniciar a reforma no tempo pretendido continua.