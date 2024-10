Presidenta da LaLiga pede para FIFA tirar o próximo Mundial de Clubes do calendário

Desde quando a FIFA anuncio o novo formato do Mundial de Clubes, com o aumento de datas e times participando, muitos profissionais do meio do futebol fizeram críticas a uma decisão que tem a premissa de obter mais dinheiro, mas com isso infla os calendários e faz com que os jogadores tenham cada vez mais partidas para disputar, aumentando a possibilidade de lesões. Dessa vez, foi Javier Tebas, presidente da LaLiga, que é o campeonato espanhol, que pediu a retirada do torneio, devido não ter o interesse dos atletas além de não ser necessário.

A reclamação do cartola foi realizada durante um fórum que debatia o futebol europeu, em Bruxelas na Bélgica. Na ocasião Javier declarou: "Quero fazer um pedido ao Infantino e à FIFA em relação ao Mundial de Clubes. Vocês sabem que não venderam os direitos de transmissão do orçamento que fizeram para esse Mundial de Clubes. Não tem os patrocínios que tinham sido orçados. Vocês sabem que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esse Mundial. Tirem esse Mundial de Clubes do calendário", afirmou Tebas.

Um dos melhores jogadores da atualidade, o belga Kevin De Bruyne do Manchester City, já havia feito críticas a realização do torneio. O atleta criticou FIFA e a Uefa por aumentarem as competições e deixarem pouco espaço para o descanso dos jogadores e a realização de pré temporada. Na ocasião De Bruyne chegou a fazer um comentário irônico sobre o fato de estar á varias temporadas sem conseguir tirar férias.

Leia também:

Gerente de loja de material esportivo desaparece a caminho do trabalho em Niterói



Dançarino do grupo Os Leleks sofre grave acidente de moto em Niterói



O novo Mundial de Clubes está marcado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. A competição terá o mesmo formato da Copa do Mundo com 32 seleções. Os brasileiros classificados para o torneio são o Palmeiras, Flamengo e Fluminense, o campeão da Libertadores 2024 ganha a quarta vaga do continente.

A realização ou não do Mundial também afeta e muito os clubes brasileiros, o torneio será disputado em um momento da temporada em que os times estão jogando as fases iniciais da Copa do Brasil, Libertadores e as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Com um torneio internacional que trará mais visibilidade e dinheiro, os calendários vão ficando mais inchados e aumentando o número de jogadores lesionados por equipes.