Quadrilha que usava bigode falso em furtos é presa no Rio

Um grupo de colombianos acusados de invadir imóveis no Rio para realizar furtos foi preso pela Polícia Civil, neste domingo (13). Segundo as investigações, a quadrilha atuava na Ilha do Governador e costumava usar perucas, óculos e bigodes falsos para se disfarçar no momento de executar os crimes.

Seis suspeitos foram detidos pelos agentes da 37ª DP (Ilha do Governador). Os relatos de vítimas indicam que o grupo costumava se aproveitar do momento em que os imóveis estivessem vazios para arrombar a porta e levar joias, relógios e aparelhos eletrônicos das casas invadidas.

Com eles, os policiais apreenderam os itens usados para disfarce e alguns dos objetos furtados. Pelo menos três vítimas já reconheceram os bens e identificaram os criminosos através do registro de câmeras de segurança. Os suspeitos alegaram não saber falar português. Eles foram levados para a 37ª DP e permanecem presos.