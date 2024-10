Garoto de 8 anos que teve braço reimplantado após acidente recebe alta do hospital

Davi Giovanni de 8 anos idade que teve seu braço reimplantado, recebeu alta nesta segunda feira do hospital, após um mês internado. O ônibus em que a criança estava acabou tombando na descida do viaduto da Linha Vermelha rumo ao Campo de São Cristóvão, zona norte carioca, deixando 26 pessoas feridas, no dia 16 de setembro.

Outras três vítimas acabaram perdendo um braço, Davi foi o único que conseguiu a cirurgia. Ele estava internado no Hospital Estadual da Criança (HEC),situado em Vila Valqueire, na Zona oeste da da capital, Rio de Janeiro.

Ao sair do hospital o menino escolheu por usar uma blusa de time e um boné de super herói. Ele ainda passará por mais uma cirurgia para recuperar os movimentos da mão.



Aparecida Cristina Guimarães, mãe do menino falou sobre a felicidade de ver seu filho recebendo alta: "Se tem uma coisa que aprendi, é que é um dia de cada vez. A felicidade não cabe no coração, é uma gratidão para o resto da vida”, disse a mulher de 37 anos.