Mbappé comenta denúncia de estupro na Suécia: "fake news"

O jogador Kylian Mbappé usou as redes sociais, nesta segunda (14), para desmentir uma notícia divulgada na imprensa europeia que associa seu nome a um caso de estupro investigado pela Polícia da Suécia. Nos últimos dias, o jornal sueco “Aftonbladet” citou o atleta do Real Madrid em uma notícia sobre o estupro de uma mulher em Estocolmo.

A notícia do veículo sueco não acusa diretamente o jogador, mas cita seu nome e afirma que o crime aconteceu próximo a região que Mbappé visitou com amigos e familiares na semana passada. Em postagem no X, antigo Twitter, o jogador negou qualquer relação com o caso e insinuou que a notícia é tendenciosa por ter sido divulgada pouco antes de sua audiência judicial com a Liga Francesa de Futebol (LFP).

“Fake news. Se tornou tão previsível, um dia antes da audiência, como se fosse por acaso, certo?”, escreveu o jogador.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

A audiência citada por Mbappé acontece nesta terça-feira (15) e faz parte de seu conflito na Justiça com o Paris Saint-Germain, seu antigo clube. O jogador cobra 55 milhões de euros - o equivalente a R$336 milhões - em dívidas de salários e bônus deixados pelo clube.