Era Mano Menezes: Fluminense luta pela vitória em clássicos

A missão do Fluminense nos próximos dias não será nada fácil pois irá encarar o Flamengo, na próxima quinta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, disputando a 30ª rodada do Brasileirão, com o objetivo de acabar com o jejum contra o maior rival. Além disso, o Tricolor precisa evitar o pior aproveitamento em clássicos da história do time e na era Mano Menezes ter a primeira vitória em um clássico.

Desde que Mano Menezes começou a atuar, o Fluminense jogou dois clássicos e foi derrotado em ambos os casos. A primeira derrota foi contra o Vasco por 2 a 0, em agosto, mais tarde, em setembro, para o Botafogo por 1 a 0. Contra o Alvinegro, o empate foi perdido no último lance com o gol de Luis Henrique, depois de Felipe Melo perder a bola dentro da área.

Mais do que a primeira vitória do Tricolor na era Mano Menezes, o bom resultado que pode vir na quinta-feira significa acabar com o jejum contra o Rubro-Negro. Após a goleada de 4 a 1, na final do Carioca de 2023, já aconteceram oito jogos, acabando com quatro derrotas e quatro empates. No momento, a atual temporada foi marcada por quatro confrontos, sendo elas três derrotas e um empate.



Com todo esse cenário, o Fluminense tenta evitar o pior desempenho em clássicos em uma temporada desde o ano de 2013. Na época o Tricolor também lutou contra o rebaixamento, onde sofreu oito derrotas e três empates, no total de 11 jogos, e contou com 9% de aproveitamento contra os times rivais. Entretanto, no ano de 2024, são sete derrotas, dois empates e somente uma vitória, de um total de dez partidas.

Atualmente, o Fluminense está localizado na 16ª colocação no Brasileirão, totalizando 30 pontos e precisa de bons resultados para escapar do rebaixamento. Em caso de vitória, o clube fica de fora da zona de rebaixamento e ainda tem um jogo a menos, que está marcado para acontecer no dia 22, às 19h30 (horário de Brasília), tendo como rival o Athletico-PR, no Maracanã.