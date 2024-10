Botafogo terá casa cheia nos dois jogos pós Data FIFA

O torcedor botafoguense está focado em apoiar o time nesta reta final de temporada na tentativa da conquista de um título. Com isso, o Botafogo terá casa cheia nos seus dois próximos jogos, contra o Criciúma no Maracanã nesta sexta feira (18) e contra o Peñarol no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela Libertadores que será realizado no dia 23.

Por conta dos shows do cantor Bruno Mars que serão realizados no Niltão, após 10 anos o Botafogo voltará a jogar como mandante Maracanã. A última temporada em que isso aconteceu foi no ano de 2014, quando inclusive goleou pelo placar de 6 á 0 o Criciúma, adversário desta sexta.

Na última atualização, 50 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida.

O Botafogo anunciou nas redes sociais na tarde de hoje que todos os ingressos disponíveis para o jogo contra o Peñarol no dia 23 já foram comercializados. O clube comemorou o fato de pela primeira vez na história todos os ingressos terem sido comprados apenas por sócios torcedores.



Nesta segunda feira o clube atingiu a marca de 75 mil sócio torcedores, com isso se tornou o segundo clube do Rio de Janeiro com mais sócios, atrás apenas do Flamengo (100 mil).