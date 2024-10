Vera Viel deixa ala semi-intensiva e já posa ao lado da família

A apresentadora Vera Viel, de 49 anos, já foi liberada da unidade semi-intensiva. Na noite deste domingo (13), no quarto do Hospital Albert Einstein, Vera foi flagrada pintando pelo marido, Rodrigo Faro.



O também apresentador Rodrigo Faro perguntou à esposa: "O que você está fazendo?" e rapidamente Vera respondeu: "Estou pintando para passar o tempo. Olha que bonitinho. Olha que fofura. Não está muito bonitinho?". Depois, Faro perguntou quantos desenhos ela já havia pintado, e Vera prontamente respondeu: "Vários desse livrinho. Tem até meu nome".

O público está acompanhando a recuperação da apresentadora por meio das redes sociais. Ela publicou uma foto com a família completa. "Minha família. Meu maior presente de Deus é estar aqui com vocês hoje", escreveu na legenda da foto em que aparece ao lado do marido, Rodrigo Faro, e das filhas Clara, Maria e Helena.

Leia também:

Navio que bateu na Ponte Rio-Niterói em 2022 deixa Rio de Janeiro

Homem é preso por estupro de vulnerável em São João da Barra



Horas antes, o hospital havia divulgado um boletim médico da famosa, que permanece em recuperação após ter sido submetida a uma cirurgia, na última sexta-feira (11), para a remoção de um tumor raro e maligno, conhecido como sarcoma sinovial, encontrado na coxa esquerda de Vera.

"A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta da unidade semi-intensiva e segue internada em apartamento. Apresenta boa evolução clínica, sem intercorrências", informava o documento.

Apesar do susto, a família teve uma pequena felicidade: mesmo no quarto do hospital, houve uma singela comemoração de aniversário para Vera. "O aniversário mais especial da vida da minha Vera Viel!!! Família reunida para agradecer a cura da Vera. E nossa filha Clara no FaceTime, direto dos EUA! Vamos vencer todas as batalhas juntos, unidos e com as bênçãos de Deus!", disse Rodrigo Faro.