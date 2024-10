Brasil condena invasão de Israel à base da ONU no Líbano

Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (14), o Ministério das Relações Exteriores repudia a invasão de uma base da ONU no Líbano por Israel. As forças israelenses invadiram uma base de forças de paz das Nações Unidas no sul libanês no último domingo (13).

"O Brasil condena veementemente a invasão ontem (domingo), 13/10, de base da missão de paz da ONU no Líbano (Unifil) pelas forças armadas de Israel", diz o comunicado feito pelo Itamaraty. A nota revela que dois tanques israelenses destruíram o portão principal e ficaram na base da Organização por 45 minutos com tiros sendo disparados nas proximidades.



De acordo com o Ministério, este é o terceiro dia de ataques de forças israelenses a integrantes ou instalações da Unifil desde a semana passada, cinco integrantes teriam sido feridos durante a invasão.

"Ataques deliberados contra integrantes de missões de manutenção da paz e instalações da ONU são absolutamente inaceitáveis e constituem grave violação do Direito Internacional, do Direito Internacional Humanitário e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O governo brasileiro também deplora manifestação do governo israelense, na qual apela pela retirada da Unifil do sul do Líbano. A missão de paz foi estabelecida em 1978 pelo Conselho de Segurança e atua desde então na manutenção da paz e da segurança no sul do Líbano", afirma a nota.



Durante os últimos meses, Israel realizou uma série de ataques à Faixa de Gaza depois de o grupo extremista Hamas realizar atentados que mataram cerca de 1.200 pessoas. As respostas israelenses deixaram por volta de 42 mil mortos em território palestino. Agora, Israel tem feito ataques ao sul do Líbano sob o argumento de enfraquecer o Hezbollah, outro grupo armado.