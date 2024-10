Giovanni Vianna, do Brasil, conquista prata em etapa do mundial de skate

Depois de brilhar nas modalidades do skate street nos Jogos Olímpicos de Paris, no último mês de agosto, o Brasil voltou a conquistar uma medalha no esporte neste domingo (13). O paulista Giovanni Vianna conquistou a prata na categoria masculina da etapa de Sydney da Liga Mundial de Skate, a SLS. A final da etapa aconteceu nesta madrugada, na Austrália, e também teve a medalhista olímpica Rayssa Leal bem perto do pódio.

Giovanni brilhou na última parte da prova. Sua última manobra arrancou um 9,6 dos juízes, melhor nota da temporada. No somatório, ele terminou a etapa com 35,9 pontos, atrás apenas do japonês Sora Shirai, que somou 36,7 pontos e encerrou a disputa com o ouro. Chris Joslin, dos estados Unidos, fechou o pódio na terceira posição.

Na final feminina, a "fadinha" chegou perto, mas acabou fora do pódio. Rayssa, que já havia brilhado na semifinal deste sábado (12), buscou até o final, mas acabou com desempenho um pouco abaixo do esperado nas últimas manobras e terminou na quarta posição. O pódio fechou com a australiana Chloe Covell no topo e as japonesas Liz Akama e Funa Nakayama atrás, no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A etapa de Sydney é a penúltima antes do grande torneio da Liga, o Super Crown, que acontece aqui no Brasil. As provas estão marcadas para acontecer entre os dias 14 e 15 de dezembro em São Paulo.