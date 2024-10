STJD rejeita pedidos e semifinais da Copa do Brasil estão mantidas para os dias 19 e 20

Nesta sexta-feira (11), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou os pedidos de Vasco e Corinthians contra o adiamento dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. As solicitações dos clubes foram rejeitadas e a inversão de tabela com o Campeonato Brasileiro foi mantida. A mudança foi promovida pela CBF. A votação terminou com o placar de 9 a 0.

Com isso, as datas dos jogos de volta permanecem da seguinte forma:

• 19 de outubro - Vasco x Atlético-MG - 18h30

• 20 de outubro - Corinthians x Flamengo - 16h

O auditor relator, Maxwell Borges de Moura Vieira, se posicionou contra os pedidos por entender que não houve prejuízo aos clubes e disse que já houve várias mudanças no calendário. Os outros auditores concordaram e seguiram o voto do colega.



A inversão da tabela com o Brasileirão foi pedida pelo Atlético-MG, adversário do Vasco, e pelo Flamengo, rival do Corinthians, e atendida pela CBF antes das partidas de ida da Copa do Brasil. O Galo venceu em Belo Horizonte por 2 a 1, e o Rubro-Negro saiu do Maracanã com vantagem de 1 a 0.

A CBF enviou mais de 10 páginas com seus argumentos para a alteração de datas, concordando com os pedidos de Flamengo e Atlético-MG. A entidade não se manifestou no julgamento.