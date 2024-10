Matheus Pereira, do Cruzeiro, é convocado para o lugar de Paquetá

Matheus Pereira é o grande destaque do Cruzeiro na temporada 2024 - Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

Matheus Pereira é o grande destaque do Cruzeiro na temporada 2024 - Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

O meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, foi convocado nesta sexta-feira (11) por Dorival Junior para substituir Lucas Paquetá. O meia levou um cartão amarelo na partida contra o Chile e está suspenso para o próximo jogo das Eliminatórias. Matheus vai se juntar ao grupo e estará a disposição para o confronto contra o Peru, na próxima terça (15), às 21h45 no Mané Garrincha, em Brasília.

Na coletiva após a vitória contra a seleção do Chile, Dorival Júnior já havia sinalizado que poderia chamar mais um jogador do futebol brasileiro, citando a boa fase do camisa 10 cruzeirense.

"Fico feliz que jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro estejam sendo aproveitados. Alguns outros estão sendo observados. Esse menino que você citou (Matheus Pereira) também, por aquilo que vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, não só este ano, mas no ano anterior ele também teve um certo destaque", disse o técnico.



Jogador do Cruzeiro desde o ano passado quando se transferiu do futebol saudita, Matheus Pereira engrenou de vez nesta temporada. Em 48 jogos, marcou nove gols e deu 13 assistências, sendo o atleta celeste mais produtivo nas principais estatísticas.