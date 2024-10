Igor Jesus repete feito de craques e ganha moral para seguir titular da Seleção brasileira

Um dos destaques da vitória do Brasil de virada sobre o Chile, por 2x1, em partida das Eliminatórias da Copa, o atacante Igor Jesus entra em um seleto grupo de jogadores que conseguiram balançar as redes em sua estreia pela Seleção.

A lista tem craques históricos como Pelé, Zico, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Neymar. O último jogador a conseguir esse feito foi Joelinton, em 2023. Antes dele, Antony alcançou o feito em 2021.

Dorival Júnior gostou do comportamento de Igor Jesus e também das qualidades que ele agregou à equipe: "O Igor preencheu aquele 9 de área, para ser pivô em determinados momentos e que possa, ao mesmo tempo, buscar o ataque a última linha. Tivemos consideravelmente na noite de hoje e não tínhamos nas partidas anteriores."

O treinador brasileiro completou: "É uma mudança de comportamento a aquilo que foi proposto e trabalhado, e conseguimos fazê-lo. A todo instante tivemos ataque a última linha e pudemos criar mais chances do que nos últimos jogos."



O ciclo pós Copa do Mundo de 2022 tem sido difícil para o Brasil no quesito camisa 9. Desde o Catar, 10 centroavantes diferentes já foram utilizados. Endrick, Evanilson, Gabriel Jesus, João Pedro, Matheus Cunha, Pedro, Richarlison, Vitor Roque, Yuri Alberto e, agora, Igor Jesus.

Atacante do Botafogo, Igor Jesus tem 23 anos. Ele deve continuar no comando de ataque do Brasil para a próxima partida das Eliminatórias. O jogo é contra o Peru, atual lanterna da competição, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.