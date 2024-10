Lutador brasileiro do UFC é detido nos EUA acusado de agredir ex da esposa

O lutador baiano Antônio Trócoli, conhecido como "Malvado". foi detido pela Polícia nos Estados Unidos por acusações de agressão. Segundo relatos, o atleta do UFC teria desferido um soco no surfista paulista Wesley Santos, ex-marido de sua esposa. Ele foi liberado no mesmo dia, mas terá de pagar uma multa por conta do caso, segundo informações dos portais "Ag.Fight" e "Combate".

O episódio teria acontecido em frente a uma escola na Califórnia. O surfista brasileiro já foi casado com a lutadora Mackenzie Dern, esposa de Trócoli, e tem uma filha com ela. Ele disse que tinha deixado a criança na escola e estava voltando quando Trócoli apareceu e desferiu o golpe. Santos disse ter filmado o momento da agressão.

O lutador foi levado para uma unidade policial na Califórnia e, apesar de ter sido liberado, ainda vai passar por uma audiência, ainda sem data divulgada, em que deverá pagar uma indenização diante do juiz, segundo o "Ag.Fight". Até a tarde desta quarta (09), o atleta ainda não havia se pronunciado publicamente sobre o caso.