Hugo Souza, goleiro do Corinthians, é visto em balada no Rio de Janeiro

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi visto por torcedores em uma noitada no Rio de Janeiro. O jogador foi filmado em um show do Mc Cabelinho, na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações de presentes no local, Hugo deixou a casa de show por volta das 7h da manhã. Nas redes sociais, alguns torcedores tomaram posições diferentes sobre a atitude do goleiro. Alguns reclamaram da presença do atleta na casa de show, mesmo estando em seu período de folga. Outros torcedores alegaram justamente a folga dada pelo Corinthians como uma oportunidade para o atleta descontrair.

Corinthians e Hugo Souza não se manifestaram até o momento sobre a situação. O clube paulista é atualmente o 18º colocado do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.

