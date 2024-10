Copa do Brasil: STJD julga processos de Vasco e Corinthians nesta sexta

Clubes mandantes do segundo jogo não queria o adiamento das partidas - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Clubes mandantes do segundo jogo não queria o adiamento das partidas - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar, nesta sexta-feira (11), os processos de Corinthians e Vasco, que visam mudar as datas dos jogos de volta da Copa do Brasil, para as datas iniciais.

Os jogos estavam inicialmente marcados para o dia 16 de outubro, mas foram adiados pela CBF para os dias 19 e 20 de outubro. A inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro foi pedida pelo Atlético-MG, adversário dos vascaínos, e o Flamengo, rival corinthiano, e atendida pela CBF antes das partidas de ida da competição.

Leia mais

➣Zagueiro brasileiro tem carro destruído na Itália: "Segurança zero"

➣ Hugo Souza, goleiro do Corinthians, é visto em balada no Rio de Janeiro

Os clubes argumentam que, conforme o Regulamento Geral de Competições, a ausência de jogadores convocados para datas FIFA não justifica a alteração da data de uma partida. De acordo com as regras, apenas o clube mandante, a federação responsável ou o detentor dos direitos de transmissão têm o poder de solicitar mudanças na data de um jogo.



Flamengo e Atlético-MG argumentam que haveria prejuízo devido à convocação de vários jogadores, que estariam ausentes nas partidas decisivas logo após a Data Fifa.

No julgamento, o diretor do departamento de competições, Júlio Avellar, representará a CBF, enquanto o auditor responsável será o Dr. Maxwell Borges de Moura Vieira.

Datas e horários dos jogos de volta da semifinal Copa do Brasil

19/10 – Vasco x Atlético-MG (São Januário) – 18h30

20/10 – Corinthians x Flamengo (Neo Química Arena) – 16h